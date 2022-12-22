Після завершення чемпіонату світу в Катарі ФІФА опублікувала на своєму офіційному сайті оновлений рейтинг збірних. Новоспечений чемпіон світу піднявся на одну сходинку і тепер займає друге місце.

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Віце-чемпіони світу французи на третьому місці, а бронзові призери хорвати лише сьомі. А очолює рейтинг Бразилія, яка припинила боротьбу на Мундіалі на стадії чвертьфіналу. Ще один невдаха Катару – збірна Бельгії залишається на високому четвертому місці. Вражаючим є прогрес збірної Марокко, яка стрибнула одразу з 22-го на 11-те місце.

Збірна України у порівнянні з попереднім рейтингом піднялась на одну сходинку. "Синьо-жовті" з 1536,99 балами посідають 26 місце.

Рейтинг збірних ФІФА на 22 грудня

1. Бразилія – 1840,77.

2. Аргентина - 1838,38.

3. Франція - 1823,39.

4. Бельгія - 1781,30.

5. Англія - 1774,19.

6. Нідерланди - 1740,92.

7. Хорватія - 1727,62.

8. Італія - 1723,56.

9. Португалія - 1702,54.

10. Іспанія - 1692,71.

…

26. Україна - 1536,99.

Варте уваги. Суперники збірної України по відбору до чемпіонату Європи 2024 займають у рейтингу наступні місця: Англія – 5, Італія – 8, Північна Македонія – 65, Мальта – 167. Свій перший матч групового турніру ЧЄ-2024 "синьо-жовті" проведуть 26 березня проти Англії.