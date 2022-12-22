Після завершення чемпіонату світу в Катарі ФІФА опублікувала на своєму офіційному сайті оновлений рейтинг збірних. Новоспечений чемпіон світу піднявся на одну сходинку і тепер займає друге місце.
Читайте також 50 доларів за Мессі: капітана збірної Аргентини хочуть нанести на гроші після тріумфу на ЧС-2022
Віце-чемпіони світу французи на третьому місці, а бронзові призери хорвати лише сьомі. А очолює рейтинг Бразилія, яка припинила боротьбу на Мундіалі на стадії чвертьфіналу. Ще один невдаха Катару – збірна Бельгії залишається на високому четвертому місці. Вражаючим є прогрес збірної Марокко, яка стрибнула одразу з 22-го на 11-те місце.
Збірна України у порівнянні з попереднім рейтингом піднялась на одну сходинку. "Синьо-жовті" з 1536,99 балами посідають 26 місце.
Рейтинг збірних ФІФА на 22 грудня
- 1. Бразилія – 1840,77.
- 2. Аргентина - 1838,38.
- 3. Франція - 1823,39.
- 4. Бельгія - 1781,30.
- 5. Англія - 1774,19.
- 6. Нідерланди - 1740,92.
- 7. Хорватія - 1727,62.
- 8. Італія - 1723,56.
- 9. Португалія - 1702,54.
- 10. Іспанія - 1692,71.
…
- 26. Україна - 1536,99.