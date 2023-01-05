В 2023 году сборная Украины по футболу сыграет в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев в отборе стали сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

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В календаре ФИФА на эти матчи выделено пять так называемых "окон" – по 9 дней в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. Хотя матчи тогда проходят через два дня на третий. Еще часть времени выделена для подготовки к этим играм. В это время сборная Украины и проведет свои матчи.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

В официально утвержденном календаре матчей сборной Украины указаны только игры по отбору на Евро-2024. Даты на товарищеские игры там не указали.

26 марта. Англия – Украина

16 июня. Северная Македония – Украина

19 июня. Украина – Мальта

9 сентября. Украина – Англия

12 сентября. Италия – Украина

14 октября. Украина – Северная Македония

17 октября. Мальта – Украина

20 ноября. Украина – Италия

Пока точно известно, что матч против Англии 26 марта состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Что касается остальных матчей, то пока нет информации об их месте проведения.

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Так же неизвестно, где будет проводить свои домашние матчи сборная Украины, если война будет продолжаться. Ведь в Украине эти матчи точно не разрешат провести.

Может ли сборная Украины сыграть еще матчи

Сборная Украины имеет возможность провести еще как минимум два товарищеских матча в 2023 году. Первый из них – в марте перед игрой против Англии (22 или 23 марта). Еще один матч – в ноябре перед матчем против Италии (между 15 и 17 ноября). Ведь в марте учебно-тренировочный сбор команды начнется 20-го, а матч против англичан – 26-го. А в ноябре футболисты должны вместе собраться 13-го, тогда как со "скуадра адзурра" матч запланирован на 20-е.

Не исключено, что в марте команда так ни с кем не сыграет. Все потому, чтобы иметь больше времени подготовиться к игре с англичанами. То же будет касаться и ноябрьского матча против итальянцев. Ведь именно в нем может решаться судьба путевки на Евро-2024, и тренерский штаб может захотеть, чтобы игроки подошли к решающей игре без лишних травм и усталости.