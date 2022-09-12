Збірна Боснії та Герцеговини може потрапити під санкції, якщо погодиться на матч з росією – ЗМІ
Джерело:Avaz
Нещодавно збірна Боснії та Герцеговини повідомила про спаринг з росією. Ця інформація сколихнула ледь не всі світову футбольну спільноту.
Що може очікувати на збірну Боснії та Герцеговини
У ЗМІ повідомляють, що якщо Боснія та Герцеговина все ж таки погодиться зіграти у товариському матчі проти росіян, то на неї очікують санкції від УЄФА.
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Цей варіант є можливим попри позицію спілки, яка не впливає на контрольні ігри національних команд, адже вони не проходять під її егідою.
Зазначають, що покарання стосуватиметься майбутніх змагань УЄФА, а також фінансової допомоги. Це може призвести до виключення з усіх програм спілки. У такому випадку дії чиновників ґрунтуватимуться на політичних рішеннях Європейського союзу, якому підпорядковуються всі органи, а не лише спортивні.
На боснійські команди та збірні можуть бути накладені ті самі санкції, що й на російські. Джерело додає, що асоціація, скоріш за все, відмовиться від спарингу з росіянами.
Що відомо про можливий матч
- Поєдинок запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.
- Провідні футболісти Боснії і Герцеговини проти проведення такого матчу, вони заявили, що не поїдуть до росії. Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України.
- Колишній футболіст БіГ назвав рішення ФА країни "хамством".
- УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити цього матчу.