Футбольна збірна Боснії та Герцеговини оголосила про проведення товариського матчу з росією. Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення.

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Особливо в шоці українська спільнота. УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити цього матчу. Також до своїх боснійських колег звернулися легенди українського футболу – Олег Блохін, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Олег Протасов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем'яненко.

"Матч між збірною України та збірною Боснії і Герцеговини, який 16 листопада 2021 року відбувся у вашій країні, є для нас спогадом із мирного життя. Адже саме цей поєдинок став для нашої команди останнім перед початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Уже понад півроку українські команди, у тому числі й головна збірна України, не мають можливості зіграти у своїй країні жодної міжнародної гри. І все це — через агресію росії. Також Україну змушені були покинути мільйони наших громадян. Переважно — жінки та діти. Ми вдячні Боснії і Герцеговині, що вона стала привітною домівкою для частини з них!

Десятки тисяч було вбито й поранено, тисячі людей на окупованій росією території України було закатовано. Зараз житлові квартали наших міст перебувають під постійним бомбардуванням російської армії. Уся територія нашої країни — під постійними ракетними обстрілами росіян, щодня гинуть мирні жителі.

Ми були неприємно здивовані й дуже засмучені звісткою про те, що після таких трагічних подій, що вже сталися й продовжуються в Україні, ваша команда погодилася 19 листопада зіграти зі збірною росії — збірною країни-агресора — товариський матч.

Вважаємо, що рішення збірної Боснії і Герцеговини провести матч із командою країни-агресора є прикрою помилкою. Помилкою, яку ще можна виправити! Тому закликаємо вас відмовитися від участі у футбольному матчі зі збірною росії! Відмовитися заради зупинення військової агресії проти України й заради майбутнього демократичної Європи!,

– йдеться у спільній заяві.

Що відомо про гру