Керівні органи УЄФА офіційно засуджують військову агресію Росії проти України. Усі клуби та збірні країни-терориста отримали безстроковий бан та позбавлені міжнародних турнірів. Проте це одна сторона медалі. Водночас росіяни продовжують працювати в адміністративних органах УЄФА та впливати на європейський футбол.

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Як це взагалі можливо

Згідно з даними офіційного сайту УЄФА, одразу 15 представників РФ потрапили в комітети Спілки на наступний цикл, який триватиме з 2023 по 2027 рік. Таким чином УЄФА демонструє свою лояльність до представників країни-терориста.

Серед прізвищ низка одіозних осіб. Це і Вʼячеслав Колосков, який залишився серед почесних президентів Cпілки, Олександр Дюков – президент РФС, Олександр Медведєв із Зєніту, генсек РФС Максим Мирофанов.

Ось як прокоментував цю подію російський функціонер В'ячеслав Колосков, який ще у 1992 році перешкоджав міжнародному визнанню українського футболу.

РФС користується величезною повагою у керівництва Спілки європейських футбольних асоціацій, зрозуміло, що це завдяки роботі, не за прізвища ж призначають,

– заявив Колосков.

Тепер стає зрозуміла така квола реакція УЄФА на включення кримських клубів у чемпіонат Росії. Росія продовжує зберігати свій вплив на керівний орган, не дивлячись на військову агресію проти України та різноманітні санкції.

Нагадаємо, що російські команди та збірні були відсторонені від усіх турнірів УЄФА 28 лютого 2022 року через військову агресію проти України.