Переможний склад: збірна України оголосила заявку на кваліфікаційний матч Євро-2024 проти Мальти

Тренерський штаб збірної України з футболу на чолі з Сергієм Ребровим визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти. До заявки потрапили 23 футболісти.

Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня. Гра у Трнаві розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Без змін після Північної Македонії

Для збірної України це буде третій матч у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. У першому матчі наша головна команда поступилася Англії (0:2), а в другому – перемогла Північну Македонію, зробивши історичний камбек (3:2)

На матч проти збірної Мальти в заявці збірної України 23 гравців

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Трнаві, до заявки на матч не потрапили, як і у Скоп'є, Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Кочергін має один матч в активі за збірну України – товариський матч 8 серпня 2021 року проти Чехії. А Назарій Русин поки не дебютував за національну збірну.