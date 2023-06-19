Матч Украина - Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Игра в Трнаве начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Без изменений после Северной Македонии

Для сборной Украины это будет третий матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года. В первом матче наша главная команда уступила Англии (0:2), а во втором – победила Северную Македонию, сделав исторический камбек (3:2)

На матч против сборной Мальты в заявке сборной Украины 23 игрока

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артём Довбик.

Из тех футболистов, которые находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали, как и в Скопье, Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Кочергин имеет один матч в активе за сборную Украины – товарищеский матч 8 августа 2021 против Чехии. А Назарий Русин пока не дебютировал за сборную.