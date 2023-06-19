Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня. Гра у Трнаві розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Читайте також Україна – Мальта: пресконференція Реброва перед матчем відбору на Євро-2024
Без змін після Північної Македонії
Для збірної України це буде третій матч у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. У першому матчі наша головна команда поступилася Англії (0:2), а в другому – перемогла Північну Македонію, зробивши історичний камбек (3:2)
На матч проти збірної Мальти в заявці збірної України 23 гравців
- Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.
- Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.
- Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.
- Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.
З тих футболістів, які зараз перебувають у Трнаві, до заявки на матч не потрапили, як і у Скоп'є, Владислав Кочергін та Назарій Русин.
Кочергін має один матч в активі за збірну України – товариський матч 8 серпня 2021 року проти Чехії. А Назарій Русин поки не дебютував за національну збірну.