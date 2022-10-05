Більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу, – Зеленський про заявку України на ЧС-2030

Україна може прийняти ювілейний чемпіонат світу у 2030 році. 5 жовтня наша держава подала спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення турніру у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заявку нашої країни на турнір світової першості у 2030 році. Зокрема він подякував Португалії та Іспанії.

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Зеленський: Україна вистоїть, переможе

Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії,

– написав Зеленський.

Зазначимо, що в Україні можуть провести змагання однієї з груп турніру.

Очільник УАФ Андрій Павелко сподівається, що матчі зможуть провести на стадіоні у Донецьку.

Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш наголосив, що для нього велика честь додати Україну до заявки. Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Цікаво, що в Росії вже також відреагували на заявку України на чемпіонат світу у 2030 році. Там заявили, що в цьому немає логіки, лише політика.

На право провести турнір також претендують ще дві спільні заявки, перша – Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі, друга – Єгипет, Греція та Саудівська Аравія.