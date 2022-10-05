Однак в Росії не поділяють радості. Там вважають, що це рішення є виключно політичним.

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У Росії істерика

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков відреагував на новину про те, що Україна включена до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 з футболу.

Це їхнє право. Заявка вимагає вивчення. Але, якщо дати експрес-аналіз, на цей час я не бачу комерційної, маркетингової логіки від такої заявки. Приєднання третьої держави до початкової заявки Іспанії та Португалії не зробило заявку сильнішою. ​​Крім політики я в цьому нічого не бачу,

– сказав росіянин.

На право провести турнір також претендують ще дві спільні заявки, перша – Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі, друга – Єгипет, Греція та Саудівська Аравія.

Очільник УАФ Андрій Павелко сподівається, що матчі зможуть провести на стадіоні у Донецьку.

Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш наголосив, що для нього велика честь додати Україну до заявки.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

До слова. Російський футбол наразі перебуває в ізоляції, клуби та збірні цієї країни відсторонені від міжнародної арени.