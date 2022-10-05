Президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко виступив на брифінгу, присвяченому залученню України до спільної з Іспанією та Португалією заявки на проведення ЧС-2030.

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Павелко: Ця подія стане символом торжества футболу заради миру

Павелко висловив вдячність керівництву УЄФА в особі Александера Чеферіна й представникам Виконкому УЄФА, зокрема Луїсу Рубіалесу і Фернандо Гомесу.

Очільник УАФ подякував також президенту України Володимиру Зеленському за спільні зусилля, спрямовані на відродження футболу в Україні, і підтримку ініціативи участі України в заявці на проведення ЧС-2030.

"Участь України в заявці на проведення ЧС-2030 є важливою і для об’єднання й зміцнення Європи в ці складні часи. Кілька місяців тому Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, і найближчими роками ми сподіваємося отримати повноправне членство.

Спільне з Іспанією й Португалією проведення ЧС-2030 стане яскравим історичним дійством, яке символізуватиме єдність Європи від Лісабону до Києва, Донецька, Луганська й Севастополя. Ця подія стане символом торжества футболу заради миру! Що також символічно в контексті 100-річчя від першого розіграшу ЧС, яке весь футбольний світ відзначатиме 2030 року", – наголосив український чиновник.

Логічно, що безпека буде відправною точкою для всього. Стадіон у Києві поки що використовується, але ми сподіваємося, що можна буде використовувати і той стадіон, що в Донецьку. В Україні футбол ще живий,

– сказав Павелко.

До слова. Чемпіонат світу-2022 стартує 20 листопада в Катарі, а чемпіонат 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці.