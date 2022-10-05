Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш прокоментував рішення додати Україну до заявки на ЧС-2030. Він наголосив, що для нього це велика честь.

До теми Україна спільно з Іспанією та Португалією подали заявку на проведення ЧС-2030

Гомеш: Для нас честь додати Україну до заявки

Для нас честь додати Україну до заявки. Після вторгнення в Україну Португалія та Федерація футболу Португалії були частиною програми прийому українських родин. Ми відкриваємо двері футболу для тих, хто найбільше цього потребує. Для когось включення України в заявку може здатись неочікуваним, проте ми вважаємо це логічним і правильним. Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті,

– сказав португалець.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

В заяві вказано, що проєкт має повну підтримку президента УЄФА Александера Чеферіна. Також заявку України підтримують президент УАФ Андрій Павелко, уряди та очільники країн.

В України, Іспанії та Португалії є конкурент

Серйозно розглядають спільну заявку Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, навіть якби це означало проведення ЧС взимку.

Ці країни отримають підтримку одразу трьох конфедерацій – Азії, Африки та Європи. Серед інших претендентів – представники Південної Америки.

До слова. Чемпіонат світу-2022 стартує 20 листопада в Катарі, а чемпіонат 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці.