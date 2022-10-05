Це буде п'ятий матч між командами за останні три сезони. У 2020 році двічі переміг Шахтар. У 2021 році вже Реал двічі здобув перемогу.

Варте уваги Йовічевіч спробує засмутити "колишніх": прогноз на матч Реал – Шахтар у Лізі чемпіонів

Окрім того, це буде матч за лідерство в групі F. Поки на першому місці Реал, який здобув дві перемоги. Шахтар же після перемоги в першому турі на РБ Лейпциг, в наступному матчі розділив очки з Селтіком. Тож у випадку перемоги в Мадриді, "помаранчево-чорні" знову піднімуться на першу сходинку в групі. А відтак і підвищать свої шанси вийти з групи в плей-офф Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевич узяв на матч із чинним переможцем Ліги чемпіонів 28 футболістів. Загалом дорога до Мадрида в команди зайняла 8 годин. Тому і відправилися на матч футболісти не за день до гри, а ще в понеділок, 3 жовтня. Спочатку команда автобусом переїхала зі Львова до польського Жешува, звідки чартерним рейсом здійснила переліт до Мадрида.

Матч Реал – Шахтар розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині.