Чи потягнуть Динамо або збірна України: стала відома зарплата Реброва в ОАЕ

Сергій Станіславович має солідний контракт в Аль-Айні, але має попит на свою кандидатуру в Україні. Тим не менш, раніше літа на його камбек навряд чи варто розраховувати.

Футбольна збірна України завершила виступи у Лізі націй 2022-2023. Команда Олександра Петракова зайняла друге місце у своїй групі Ліги В та не піднялась у елітний дивізіон.

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Після гри Петраков так і не прояснив ситуацію з його майбутнім, адже контракт з УАФ спливає у кінці року. Тому у ЗМІ почались здогадки, хто може замінити Олександра Васильовича.

Головним фаворитом на пост вважається Сергій Ребров, у котрого є чинний контракт з Аль-Айном до травня наступного року. Журналіст Роберто Моралес розповів, чому прихід Реброва у збірну малоймовірний.

Зараз у Динамо є бажаня та концептуальна домовленість з приводу майбутнього гіпотетичної сппівпраці, вона досягнута. Війни, як у Павелка з Шевченком, нема. Вони не проти продовжити співпрацю. Але у нього контракт з Аль-Айном до літа наступного року. Ребров там отримує три мільйони євро плюс бонуси. Договір розрахований під Лігу чемпіонів АФК. Якщо він проходить груповий турнір та виходить в плей-офф, то цей контракт продовжують, бо плей-офф починається з літа,

– розповів журналіст.

Ребров вже працював в Динамо головним тренером з 2014 по 2017 роки. За цей час Сергій Станіславович виграв два чемпіонства (вперше за 8 років для киян), а також вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (вперше у XXI сторіччі).

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Раніше у ЗМІ потрапили розміри окладів Шевченка та Петракова біля керма збірної. Так, штаб Андрія Миколайовича обходився УАФ у три мільйони доларів на рік. тоді як чинний наставник отримує 10 тисяч американських грошей за той же період.