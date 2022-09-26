Вже у вівторок збірна України з футболу проведе вирішальну битву за путівку в дивізіон А Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Шотландії.

Читайте також Не роблю собі кар’єру на здоров’ї гравців, – Петраков про кадрові втрати України у Лізі націй

Цей матч може стати останнім для Олександра Петракова на чолі національної команди. Його контракт із УАФ закінчується цього року, а про продовження коуч поки відмовився говорити.

Журналіст Віктор Вацко поділився своєю інформацією щодо зарплати тренера збірної. За його інформацією, Олександр Петраков отримує 10 тисяч доларів на місяць, тобто 120 тисяч на рік.

Асистенти тренера не працюють офіційно в УАФ і отримують преміальні лише за час роботи у національній збірній. Як заявляє журналіст, зарплата Петракова суттєво відрізняється від окладу його попередника.

Згідно з джерелом, тренерський штаб Андрія Шевченка обходився асоціації у 3 мільйони доларів на рік. При цьому сам коуч отримував приблизно 1 мільйон, що у вісім разів більше ніж у чинного наставника.

Тільки перемога із Шотландією

Перемога над Вірменією дозволила нашій команді набрати 10 балів в групі, але Шотландія все одно залишається попереду. Відстань – два бали.

Читайте також Естетика від збірної України: як Довбик одним фінтом познущався над вірменами – відео голу

Лобова гра України пройде 27 вересня у Кракові, початок – о 21:45 за київським часом. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй. Нас влаштує тільки перемога.