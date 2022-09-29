Футбольная сборная Украины завершила выступления в Лиге наций 2022-2023. Команда Александра Петракова заняла второе место в своей группе Лиги В и не поднялась в элитный дивизион.

По теме Вопрос не в деньгах: Ребров заявил о желании возглавить сборную Украины

После игры Петраков так и не прояснил ситуацию с его будущим, ведь контракт с УАФ истекает в конце года. Потому в СМИ начались догадки, кто может заменить Александра Васильевича.

Главным фаворитом на пост считается Сергей Ребров, у которого есть действующий контракт с Аль-Айном до мая следующего года. Журналист Роберто Моралес рассказал, почему приход Реброва в сборную маловероятен.

Сейчас у Динамо есть желаемая и концептуальная договоренность по поводу будущего гипотетического сотрудничества, она достигнута. Войны, как у Павелко с Шевченко, нет. Они не прочь продолжить сотрудничество. Но у него контракт с Аль-Айном до лета следующего года. Ребров там получает три миллиона евро плюс бонусы. Договор рассчитан под Лигу чемпионов АФК. Если он проходит групповой турнир и выходит в плей-офф, то этот контракт продлевается, потому что плей-офф начинается с лета,

– рассказал журналист.

Ребров уже работал в Динамо главным тренером с 2014 по 2017 годы. За это время Сергей Станиславович выиграл два чемпионства (впервые за 8 лет для киевлян), а также вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов (впервые в XXI веке).

Читайте также Кто может возглавить сборную Украины в случае отставки Петракова: вероятный список кандидатов

Ранее в СМИ попали размеры окладов Шевченко и Петракова у руля сборной. Так, штаб Андрея Николаевича обходился УАФ в три миллиона долларов в год. тогда как действующий наставник получает 10 тысяч американских денег за тот же период.