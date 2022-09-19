Вже майже півтора роки як Сергій Ребров працює в ОАЕ. Легенда Динамо та збірної України закріпився в Аль-Айні, куди цього літа перейшов Андрій Ярмоленко.

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Свого часу Реброва розглядали як кандидата на посаду головного тренера збірної України. Це було після Євро-2020, коли Сергій Станіславович вже працював в Аль-Айні.

Втім, Ребров все ж мріє очолити національну збірну. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу спеціаліст пояснив мотиви такого бажання.

"Для будь-якого тренера робота в національній збірній України – це престижно, борг перед Україною, яка тебе виховала та зробила людиною. Будь-який український тренер, якому запропонують, не відмовиться, тут питання не в грошах чи комфортних умовах. Якщо будуть пропозиції з України, з великим задоволенням буду працювати там.

Зараз робота зі збірною України надасть впевненості нашим солдатам та людям, які страждають через війну. Футбол може відволікти, підняти патріотичний дух та рівень нашої нації. Якщо ми будемо успішно грати у футбол в Європі та світі, це підійме дух наших людей на передовій, в Україні та тих, хто виїхав,

– заявив Ребров.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Сергія Реброва:

Разом з Аль-Айном український тренер вигравав чемпіонат та Кубок ОАЕ в сезоні 2021-2022. До цього Ребров тренував київське Динамо, Аль-Ахлі та Ференцварош.

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До слова, Сергій Станіславович став легендою збірної України як гравець. Протягом 14 років (1992-2006) він зіграв 75 матчів, забивши 15 голів та дійшовши до 1/4 фіналу ЧС-2006.