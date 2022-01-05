Заробив багато грошей: авторитетний тренер назвав причину поразки Джошуа у бою з Усиком

Колишній тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас розповів, чому Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) програв Олександру Усику(19-0, 13 КО) в бою за чотири титули у надважкій вазі.

Джошуа програв Усику і втратив усі свої титули. Але, на думку Атласа, він не побачив у британця відповідної реакції.

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"Джошуа заробив занадто багато грошей. Я так думаю. І він зазнає поразки занадто легко, занадто великодушно. Не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб і переможець, і той, хто програв, поводилися гідно.

Але у Джошуа цієї великодушності якось занадто багато. Прямо як у хлопця, який зробив надто багато грошей", – заявив Атлас.

Якщо Джошуа розраховує повернути свої титули, то у повторному поєдинку йому потрібно бути рішучіше. Атлас порівняв бій із вбивством:

Це війна, справжня війна. І висновки вже зроблено. Усик провів щось близько 400 боїв у любителях, він, напевно, мільйон разів бачив, як люди намагалися перти прямо на нього, так що для Джошуа безглуздо буде просто спробувати застосувати лише один геймплан на бій.

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