"Зараз там, де найгарячіше": легенда Сокола захищає країну від російських загарбників

Легенда та тренер київського Сокола Олександр Матвійчук після 24 лютого змінив свою діяльність. Фахівець взяв до рук зброю та став на захист країни.

Легенда київського клубу став на захист країни

Пресслужба команди повідомила, що Матвійчук наразі перебуває "там, де найгарячіше". Деталі військової служби тренера на разі не уточнювали.

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Легенда Сокола Олександр Матвійчук зараз там, де найгарячіше,

– написали у пресслужбі клубу.

Олександр Матвійчук / Фото з твітеру Сокола

Після 24 лютого 47-річний спеціаліст змінив ковзани та ключку на берці й автомат. Він вступив до територіальної оборони Козина, що під Києвом.

Матвійчук ставав п'ятиразовим чемпіоном України в складі Сокола. В його активі також 134 матчі за національну збірну України з хокею, в яких він відзначився 26 голами і 35 результативними передачами.

Наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що від російської агресії загинули 133 спортсмени. 23 атлети перебувають у полоні окупантів.