Легенда київського клубу став на захист країни
Пресслужба команди повідомила, що Матвійчук наразі перебуває "там, де найгарячіше". Деталі військової служби тренера на разі не уточнювали.
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Легенда Сокола Олександр Матвійчук зараз там, де найгарячіше,
– написали у пресслужбі клубу.
Олександр Матвійчук / Фото з твітеру Сокола
Після 24 лютого 47-річний спеціаліст змінив ковзани та ключку на берці й автомат. Він вступив до територіальної оборони Козина, що під Києвом.
Наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що від російської агресії загинули 133 спортсмени. 23 атлети перебувають у полоні окупантів.