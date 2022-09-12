Легенда київського клубу став на захист країни

Пресслужба команди повідомила, що Матвійчук наразі перебуває "там, де найгарячіше". Деталі військової служби тренера на разі не уточнювали.

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Легенда Сокола Олександр Матвійчук зараз там, де найгарячіше,

– написали у пресслужбі клубу.

Олександр Матвійчук / Фото з твітеру Сокола

Після 24 лютого 47-річний спеціаліст змінив ковзани та ключку на берці й автомат. Він вступив до територіальної оборони Козина, що під Києвом.

До речі. Матвійчук ставав п'ятиразовим чемпіоном України в складі Сокола. В його активі також 134 матчі за національну збірну України з хокею, в яких він відзначився 26 голами і 35 результативними передачами.

Наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що від російської агресії загинули 133 спортсмени. 23 атлети перебувають у полоні окупантів.