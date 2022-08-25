Гутцайт: Ми знаємо, ми пам'ятаємо
На жаль, від російської агресії вже загинули 133 спортсмени. 23 атлети перебувають у полоні окупантів.
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133 спортсмени вже загинули, 6 поранені, 23 знаходяться в полоні. Ми знаємо, ми пам'ятаємо. Ви бачили, що міністерство знає про кожну людину. Звісно, що ми будемо спілкуватись з родинами, зі спортсменами, щоб допомагали родинам всім, чим тільки можливо,
– сказав Гутцайт.
Успіхи українських атлетів
- За словами Гутцайта, українські атлети здобули понад 1500 медалей з початку року. Також головна мета спортсменів – розповідати світові про злочини російської армії.
- Він також зазначив, що зараз в Україні намагаються відновити всеукраїнські змагання з різних видів спорту. А також займатися підготовкою до Олімпіади-2024 в Парижі.
- До речі, у липні міністр назвав суму збитків, які росія завдала українському спорту. На жаль, дехто з атлетів вже ніколи не зможе тренуватися у своїх спорткомплексах, оскільки вони не підлягають відновленню.