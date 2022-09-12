Легенда киевского клуба встал на защиту страны

Пресс-служба команды сообщила, что Матвийчук находится "там, где горячее всего". Детали военной службы тренера пока не уточняли.

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Легенда Сокола Александр Матвийчук сейчас там, где горячее,

– написали в пресс-службе клуба.



Александр Матвийчук / Фото с твиттера Сокола

После 24 февраля 47-летний специалист сменил коньки и клюшку на берке и автомат. Он вступил в территориальную оборону Козина под Киевом.

Кстати говоря. Матвийчук становился пятикратным чемпионом Украины в составе Сокола. В его активе также 134 матча за национальную сборную Украины по хоккею, в которых он отличился 26 голами и 35 результативными передачами.

В конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что от российской агрессии погибли 133 спортсмена. 23 атлета находятся в плену кафиров.