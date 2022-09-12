Легенда киевского клуба встал на защиту страны
Пресс-служба команды сообщила, что Матвийчук находится "там, где горячее всего". Детали военной службы тренера пока не уточняли.
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Легенда Сокола Александр Матвийчук сейчас там, где горячее,
– написали в пресс-службе клуба.
Александр Матвийчук / Фото с твиттера Сокола
После 24 февраля 47-летний специалист сменил коньки и клюшку на берке и автомат. Он вступил в территориальную оборону Козина под Киевом.
В конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что от российской агрессии погибли 133 спортсмена. 23 атлета находятся в плену кафиров.