Провокація провалилась

На одному з пропагандистських телеграм-каналів виклав у себе відео з фестивалю у москві. У ролику видно ідентичний м'яч-фонтан, який прикрашає територію навколо "Донбас Арени" в українському Донецьку.

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росіяни нахабно скопіювали культовий фонтан, поставивши його копію на фестивалі "москва – Донбас" у столиці росії. Таку подію присвятили дню міста. Загарбники ідентично скопіювали архітектурну пам'ятку. Вони навіть додали на ньому слова "Шахтер Донецк".

Хоча спершу гадали, можливо, окупанти викрали оригінал із Донецька. Але місцеві жителі спростували цю інформацію. На щастя, справжній гранітний м'яч-фонтан залишається на фоні рідного стадіону Шахтаря. Тому росіяни продовжують робили світлини з жалюгідною копією.

Копія культового фонтану з "Донбас Арени": відео з фестивалю

Незабаром м'яч-фонтан, який поставили ще у 2009-му році, знову запрацює та буде обертатись після перемоги України у війні над росією.

Відзначимо, що після декількох обстрілів окупантів постраждала сама арена – повилітали шибки, скло розсипане на землі, а поруч з рідною домівкою "гірників" утворились величезні ями від прильоту снарядів.