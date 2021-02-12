Підсумки зустрічі з президентом: стало відомо, чи залишиться Селезньов у Колосі

12 лютого 2021 , 10:10
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Джерело:

журналіст Ігор Бурбас

Клуб УПЛ Колос поки не буде розривати контракт з форвардом Євгеном Селезньовим. У гравця відбулася розмова з президентом клубу Андрієм Засухою і сторони домовилися про продовження співпраці.

Сторони вислухали один одного, але крапка в цьому питанні ще не поставлена. Головний тренер Колоса Руслан Костишин на зустріч приїхати відмовився.

До слова: Селезньов вперше розповів про скандал з Колосом: запідозрив змову і заперечив алкоголь

За інформацією джерела, Селезньов вибачився перед наставником, відправивши йому вибачення СМС-повідомленням.

Скандальне відрахування Селезньова з Колоса: що відомо

  • 31 січня з'явилася інформація, що український клуб Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.
  • Селезньов начебто прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Гра відбулася у Туреччині у рамках підготовки Колоса до сезону.
  • Футболіст, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня".
  • У вівторок, 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.