Підсумки зустрічі з президентом: стало відомо, чи залишиться Селезньов у Колосі

Клуб УПЛ Колос поки не буде розривати контракт з форвардом Євгеном Селезньовим. У гравця відбулася розмова з президентом клубу Андрієм Засухою і сторони домовилися про продовження співпраці.

Сторони вислухали один одного, але крапка в цьому питанні ще не поставлена. Головний тренер Колоса Руслан Костишин на зустріч приїхати відмовився.

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За інформацією джерела, Селезньов вибачився перед наставником, відправивши йому вибачення СМС-повідомленням.

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