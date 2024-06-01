Майбутнє Пушича у Шахтарі: чи залишиться наставник з командою

Даріо Срна відповів щодо зацікавленості Маріно Пушичем інших клубів. У Шахтарі сподіваються, що тренер залишиться з командою.

Після переходу Арне Слота в Ліверпуль, з'явилися чутки, що Феєнорд має намір підписати Маріно Пушича. Наставник Шахтаря працював асистентом Слота у роттердамському клубі.

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Чи залишиться Пушич у Шахтарі

Даріо Срно підтвердив, що деякі клуби виявляють зацікавленість у головному тренері "гірників", однак Пушич пообіцяв залишитись у команді.

Офіційно в клуб щодо Пушича нічого не пройшло – є чутки, є розмови. Впевнений, що Пушич лишається. Ми хочемо, щоб у новому сезоні він зробив усе так, як у цьому було. Чи сказав Пушич, що він залишається? Так,

– розповів директор Шахтаря.

Він також додав, що дзвінки з приводу Пушича є, однак офіційної пропозиції "гірники" досі не отримали.

Кар'єра Маріно Пушича у Шахтарі: головне

Очолив "гірників" у 2023 році. До того він був асистентом Арне Слота у Феєнорді.

Під керівництвом Пушича Шахтар у сезоні-2023/2024 став чемпіоном України та заволодів Кубком України.

Зокрема "гірники" вийшли у Лігу чемпіонів, де гратимуть у наступному сезоні. Однак одразу в груповому раунді чи у кваліфікації, залежить від фіналу ЛЧ-2024.

, але той відмовився з невідомої причини.