Нещодавно Барселона звільнила Хаві Ернандеса з посади головного тренера після того, як вмовила його залишитись. Причиною цьому стали висловлювання Хаві, які розлютили президента "каталонців", зокрема в наставнику розчарувались і вболівальники.
Читайте також Фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Боруссія Д – Реал
Що думає Анчелотті про звільнення Хаві
Наставник Реала зазначив, що це частина роботи тренера і Ернандес з часом це зрозуміє.
Коли між клубом і тренером немає хороших стосунків, найкраще розлучитися. Таке траплялося зі мною багато разів, у Наполі, у Баварії, у Челсі. Краще розлучитися, і я думаю, що це добре для Хаві і, можливо, добре для Барселони,
– розповів Карло Анчелотті.
Новим тренером "каталонців" став Ганс-Дітер Флік. Контракт розрахований до 2026 року.