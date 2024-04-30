Головний тренер Шахтаря може повернутись у Роттердам у новому статусі. Його вважають одним з 9 кандидатів на посаду наставника Феєнорда.

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Колишній асистент може замінити головного тренера

Маріно Пушич був помічником Арне Слота в АЗ Алкмаарі та Феєнорді з 2019 по 2023 роки.

"Гірники" заплатили за свого тренера компенсацію Феєнорду у розмірі 5,5 мільйонів євро. Однак Пушич добре знає роттердамський клуб і тренерський підхід до нього. Особливо ту тактику, яку застосовував Арне Слот.

Серед інших кандидатів Марк ван Боммлей, Бо Свенссон, Грем Поттер, Джованні ван Бронкхорст, Джессі Марш та інші фахівці.

Важливо! Контракт Маріно Пушича з Шахтарем розрахований до червня 2026 року.

Наразі Феєнорд посідає другу позицію в Еридивізі. Команда набрала 75 очок і на 9 балів відривається від лідера – ПСВ.

Нагадаємо, що Арне Слот запропонував Маріно Пушичу доєднатись до свого тренерського штабу у Ліверпулі, але той відмовився з невідомої причини.