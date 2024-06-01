После перехода Арне Слота в Ливерпуль, появились слухи, что Фейенорд намерен подписать Марино Пушича. Наставник Шахтера работал ассистентом Слота в роттердамском клубе.

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Останется ли Пушич в Шахтере

Дарио Срно подтвердил, что некоторые клубы проявляют заинтересованность в главном тренере "горняков", однако Пушич пообещал остаться в команде.

Официально в клуб по Пушичу ничего не прошло – есть слухи, есть разговоры. Уверен, что Пушич остается. Мы хотим, чтобы в новом сезоне он сделал все так, как в этом было. Сказал Пушич, что он остается? Да,

– рассказал директор Шахтера.

Он также добавил, что звонки по поводу Пушича есть, однако официального предложения "горняки" до сих пор не получили.

Интересно. Арне Слот предложил Марино Пушичу присоединиться к своему тренерскому штабу в Ливерпуле, но тот отказался по неизвестной причине.

Карьера Марино Пушича в Шахтере: главное