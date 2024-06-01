После перехода Арне Слота в Ливерпуль, появились слухи, что Фейенорд намерен подписать Марино Пушича. Наставник Шахтера работал ассистентом Слота в роттердамском клубе.
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Останется ли Пушич в Шахтере
Дарио Срно подтвердил, что некоторые клубы проявляют заинтересованность в главном тренере "горняков", однако Пушич пообещал остаться в команде.
Официально в клуб по Пушичу ничего не прошло – есть слухи, есть разговоры. Уверен, что Пушич остается. Мы хотим, чтобы в новом сезоне он сделал все так, как в этом было. Сказал Пушич, что он остается? Да,
– рассказал директор Шахтера.
Он также добавил, что звонки по поводу Пушича есть, однако официального предложения "горняки" до сих пор не получили.
Карьера Марино Пушича в Шахтере: главное
- Возглавил "горняков" в 2023 году. До этого он был ассистентом Арне Слота в Фейеноорде.
- Под руководством Пушича Шахтер в сезоне-2023/2024 стал чемпионом Украины и завладел Кубком Украины.
- В частности "горняки" вышли в Лигу чемпионов, где будут играть в следующем сезоне. Однако сразу в групповом раунде или в квалификации, зависит от финала ЛЧ-2024.