Закрив рот на 6 місяців: Селезньов відмовився спілкуватись з журналістами
Джерело:Трибуна
Євген Селезньов став черговим новачком Минаю після неочікуваного повернення в УПЛ. Нападник дав коментар пресслужбі клубу, який став останнім для нього на наступні 6 місяців.
Останній коментар Селезньова
36-річний досвідчений нападник вирішив зосередитись лише на грі у футбол. Євген Селезньов не буде давати жодних інтерв'ю протягом 6 місяців.
До теми У гонитві за рекордом: Селезньов офіційно став новим гравцем Минаю
Я не хочу взагалі давати інтерв'ю. Я дав інтерв'ю клубній пресслужбі, і тепер шість місяців не буду розмовляти з журналістами. Це моя офіційна позиція,
– заявив футболіст.
Селезньов вдячний Минаю за довіру. Форвард сподівається, що йому вдасться принести користь новій команді.
Пацани дуже хороші, у них горять очі – це найголовніше для мене. Хочу, щоб у цього міста і у цієї команди все було добре,
– сказав гравець.
Нагадаємо, що нападник навіть встиг зіграти за Минай у товариському матчі та відзначився голом з пенальті.
Чому Селезньов так хоче грати в УПЛ
Тут справа не у любові до українського чемпіонату, а у власних амбіціях та цілях. Євген Селезньов намагається побити рекорд легенди Динамо, який забив у чемпіонаті України 123 голи. Наразі на рахунку Євгена 116 м'ячів.
- Футболіст мав шанс побити рекорд ще бувши у складі Колоса. За клуб з Ковалівки нападник зіграв 12 поєдинків, у яких забив 5 голів. Під час зборів на гру гравець групи атаки прибув у нетверезому стані, за що був виключений із команди.
- Сам Селезньов спростовував таку інформацію, яку подали у клубі. Євген повідомив, що не зміг вийти на поле через проблеми з ахіллами.