Це була друга зустріч між командами за останні два тижні. Перший поєдинок закінчився нульовою нічиєю.
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У звітній зустрічі Минай грав експериментальним складом. Василь Кобін випустив на поле гравців, які перебувають на перегляді плюс Шеммі Маембе. Одним з потенційних новачків був якраз Євген Селезньов. Саме 35-річний форвард на 54-й хвилині приніс мінімальну перемогу, реалізувавши пенальті.
Наступний товариський матч Минай зіграє в цю суботу, 17 липня, на Авангарді з ФК Ужгород.
Селезньов прибув на перегляд Минаю
- Селезньов був помічений в футболці Миная на товариському матчі з Ворсклою
- Євген веде переговори з Минаєм щодо підписання контракту. Футболіст має намір побити рекорд УПЛ по голам. Для цього йому потрібно забити ще вісім м'ячів.
- Останнім клубом Селезньова в УПЛ був Колос, який футболіст покинув через незадовільну дисципліну в лютому 2021 року.