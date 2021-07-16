Це була друга зустріч між командами за останні два тижні. Перший поєдинок закінчився нульовою нічиєю.

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У звітній зустрічі Минай грав експериментальним складом. Василь Кобін випустив на поле гравців, які перебувають на перегляді плюс Шеммі Маембе. Одним з потенційних новачків був якраз Євген Селезньов. Саме 35-річний форвард на 54-й хвилині приніс мінімальну перемогу, реалізувавши пенальті.

Наступний товариський матч Минай зіграє в цю суботу, 17 липня, на Авангарді з ФК Ужгород.

Селезньов прибув на перегляд Минаю