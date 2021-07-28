Останній коментар Селезньова

36-річний досвідчений нападник вирішив зосередитись лише на грі у футбол. Євген Селезньов не буде давати жодних інтерв'ю протягом 6 місяців.

До теми У гонитві за рекордом: Селезньов офіційно став новим гравцем Минаю

Я не хочу взагалі давати інтерв'ю. Я дав інтерв'ю клубній пресслужбі, і тепер шість місяців не буду розмовляти з журналістами. Це моя офіційна позиція,

– заявив футболіст.

Селезньов вдячний Минаю за довіру. Форвард сподівається, що йому вдасться принести користь новій команді.

Пацани дуже хороші, у них горять очі – це найголовніше для мене. Хочу, щоб у цього міста і у цієї команди все було добре,

– сказав гравець.

Нагадаємо, що нападник навіть встиг зіграти за Минай у товариському матчі та відзначився голом з пенальті.

Чому Селезньов так хоче грати в УПЛ

Тут справа не у любові до українського чемпіонату, а у власних амбіціях та цілях. Євген Селезньов намагається побити рекорд легенди Динамо, який забив у чемпіонаті України 123 голи. Наразі на рахунку Євгена 116 м'ячів.

Футболіст мав шанс побити рекорд ще бувши у складі Колоса. За клуб з Ковалівки нападник зіграв 12 поєдинків, у яких забив 5 голів. Під час зборів на гру гравець групи атаки прибув у нетверезому стані, за що був виключений із команди.

Сам Селезньов спростовував таку інформацію, яку подали у клубі. Євген повідомив, що не зміг вийти на поле через проблеми з ахіллами.

Минай свій перший матч після повернення в УПЛ зіграє 31 липня проти Олександрії.