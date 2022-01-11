Закрите тренування Джоковича в Австралії зняли з безпілотника: відео потрапило в мережу

Перша ракетка світу Новак Джокович нарешті розпочав підготовку до Australian Open після того, як виграв суд у справі про анулювання його візи.

У твітері з'явилося відео, в якому показано закрите тренування 20-разового чемпіона турнірів "Великого шолома".

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Раніше повідомлялося, що Джокович вирішив тренуватися у закритому режимі напередодні турніру Australian Open, що пройде у Мельбурні з 17-го по 30 січня.

"Я радий і вдячний, що суддя скасував анулювання моєї візи. Незважаючи на все, що сталося, я хочу залишитись і спробувати позмагатися на Australian Open. Я, як і раніше, зосереджений на цьому", – заявив спортсмен.

Відео з тренування Джоковича

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