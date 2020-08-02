На першому після рестарту сезону турнірі в Палермо – 31st Palermo Ladies Open – стався ряд змін за участю українок. Леся Цуренко, яка повинна була стартувати в кваліфікації, знялася через травму.

Вона повинна була грати проти росіянки Людмили Самсонової. Місце українки зайняла хорватка Тереза Мрдежа, яку Самсонова 1 серпня впевнено перемогла з рахунком 6:3, 6:4, повідомляє БТУ.

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Зате зіграє на грунтових кортах на півдні Італії 20-річна одеситка Даяна Ястремська. На змаганнях вона здобула сьомий номер посіву, а за результатами жеребкування в суперниці у першому колі їй дісталася іспанка Сара Соррібес-Тормо.

Ще одна українка Марта Костюк у кваліфікації перемогла Чилійка Даніелу Сегель. Рахунок матчу – 6:1, 6:2. Наступною суперницею українки стала саме росіянка Людмила Самсонова.

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