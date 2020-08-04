Українка Ястремська драматично вийшла в 1/8 фіналу турніру в Італії: відео
Друга ракетка України Даяна Ястремська переможно стартувала на турнірі міжнародної серії в Палермо.
У матчі першого кола основної сітки українка, посіяна на змаганнях під сьомим номером, обіграла третю ракетку Іспанії Сару Соррібес-Тормо – 6:3, 6:4, пише 24 канал.
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В цілому для перемоги Ястремській знадобилося 1 година і 45 хвилин. У першій партії українка зробила три брейки, здобувши перемогу 6:3. У другому сеті Ястремська віддала дві свої подачі і по ходу партії програвала 0:4, проте в підсумку українка зуміла взяти шість геймів поспіль (три з них – на подачі Соррібес-Тормо).
У наступному раунді сьома сіяна турніру зіграє з переможницею пари Тамара Зіданшек (Словенія) – Осеан Доден (Франція).
Даяна Ястремська – Сара Соррібес-Тормо відеоогляд матчу
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