У Палермо відбувся фінал кваліфікації престижного турніру Palermo Ladies Open. Українка Марта Костюк не змогла подолати другий раунд відбору на турнірі WTA в Палермо.

Марта Костюк програла Самсоновій у трьох сетах, повідомляє 24 канал. Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин.

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Марта Костюк – Людмила Самсонова 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

Загалом матч тривав за рівної гри. Перший сет був за Костюк, а от у другому сильнішою вже виявилась суперниця із Росії.

Українка до кінця змагалась за вихід в основну сітку змагань, але у третьому сеті поступилась росіянці.

Костюк у матчі проти Самсонової зробила 6 брейків, але при цьому програла 8 геймів на своїй подачі. За вихід у півфінал кваліфікації Марта заробила 10 рейтингових балів і 758 євро призових.

Основна сітка італійського турніру стартує вже сьогодні та продовжиться до 9 серпня. Призовий фонд змагань – 225,500 доларів.

Додамо, що раніше Костюк у кваліфікації перемогла чилійку Даніелу Сегель. Рахунок матчу – 6:1, 6:2.