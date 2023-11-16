Одним із таких, хто викликаний найбільший інтерес серед європейських клубів є Георгій Судаков. 21-річний атакувальний півзахисник перетворився у справжнього лідера Шахтаря. А його гра неабияк зацікавила такий топовий клуб, як туринський Ювентус.

Читайте також Все у руках футболістів: Судаков назвав мрії збірної Реброва у відборі на Євро-2024

Судаков: Так, я знаю, я щасливий

Футболіст прокоментував інтерес до себе зі сторони італійського клубу Серії А. Вихованець "гірників" пригадав, як у дитинстві спостерігав за італійським футболом, що робить й надалі. Георгій назвав клуби, за якими пильно стежить по телевізору.

Так, я знаю, я щасливий. Я стежу за ним в TikTok. Але гравців обирають клуби, а не навпаки. У дитинстві мені подобалося бачити Шевченка, Ібрагімовича та Кака. Талант, уява та особистість. Я дивлюся матчі Мілана та Інтера в єврокубках, Ювентуса також. Але також Рома, Наполі завжди цікавлять мене, я люблю дивитися футбол по телевізору. Особливо люблю спостерігати за грою клубів, які є цікавими, привабливими та володіють м’ячем,

– розповів Судаков.

Навіть повідомлялось, що представники "старої синьйори" приїжджали на матчі збірної України та Шахтаря, би наживо переглянути гру Георгія.

Також розкручування трансферу Судакова займається відомий інсайдер Фабріціо Романо, який до того давав чимало інформації про Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна, які вже знайшли свої команди у Європі.

Цікаво, що перед грою Шахтаря проти Барселони, яка вже закінчилась сенсаційною перемогою "кротів" 1:0, Судаков натякнув, що у майбутньому був би не проти одягнути футболку каталонського клубу. Також українцем цікавляться клуби з АПЛ та чемпіонату Португалії.

Хоча відомий коментатор та журналіст Ігор Циганик розповідав, що жодної офіційної пропозиції Шахтар по півзахиснику поки що ще не отримував.

У ЗМІ була інформація, що "гірники" відпустять Судакова лише у той клуб, який запропонує за нього не менше 40 мільйонів євро.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Судаков провів за Шахтар 14 матчів, у яких забив 3 голи та віддав один асист. Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця червня 2028-го року.