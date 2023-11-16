Футболіст Шахтаря виділив декількох гравців збірної Італії, гра яких йому особисто подобається. Серед цієї трійки не виявилось Джакомо Распадорі, якого раніше виділив форвард "синьо-жовтих" та його партнер по клубу Данило Сікан.

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Виділив своїх візаві за позицією

Судаков, як і Сікан, запевнив, що загалом збірна Італії є дуже сильною командою, яка буде грати виключно на перемогу.

"Гра півзахисників: Дзаніоло, Барелли, Локателлі. Італія – дуже сильна команда, вони чинні чемпіони Європи, я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль", – зауважив Георгій.

Також півзахисник збірної України назвав головну мрію синьо-жовтої команди у цьому відборі на Євро-2024, яке відбудеться у Німеччині. Вже навіть презентували офіційний м'яч чемпіонату Європи.

Наша мрія – перемогти Італію та потрапити на Євро. Звичайно, це друга мрія після настання миру,

– заявив Судаков.

Зверніть увагу! Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 (за Києвом). Номінально "домашній" поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть на стадіоні "БайАрена" у німецькому Леверкузені.

Це буде вже друга лобова зустріч цих збірних у відборі на Євро-2024. Перша закінчилась перемогою "скуадри адзурри" на "Сан-Сіро" 2:1. Судаков грав у тій грі та провів на полі весь матч.

До 20 листопада італійці проведуть ще одну відбіркову гру проти Північної Македонії (17 листопада). Перед цим поєдинком команда Лучано Спалетті відстає від України на 3 бали, але ситуація може змінитись вже після матчу проти македонців, якщо, звісно, італійці переможуть непростого суперника.

До цих матчів Італія підходить у знекровленому складі. Багато гравців вибули через ушкодження різного характеру. З останньої інформації центральний захисник Алессандро Бастоні травмувався у розташуванні збірної. На нього чекає обстеження через ймовірне розтягнення правого литкового м'яза. Його участь у наступних поєдинках наразі невідома.