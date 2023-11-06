21-річний півзахисник спробує знову засмутити голкіпера Барселони, як це було у попередньому матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. У тому поєдинку Георгій Судаков став автором єдиного голу у складі Шахтаря, а сама зустріч закінчилась перемогою "блаугранас" 2:1.

Цікаво Може відлякати європейських грандів: у ЗМІ розкрили суму, яку Шахтар хоче виручити за Судакова

Судаков: Мені було байдуже, що я забив у ворота каталонців, хоча це був важливий гол

Напередодні номінально "домашнього" поєдинку "гірників" футболіст прокоментував протистояння з Барселоною та розповів про амбітні плани на своє футбольне майбутнє.

Георгій запевнив, що наразі усі його думки сконцентровані виключно на виступах за Шахтар, з яким хоче досягнути великих результатів. Однак зізнався, що перехід у топ-5 найсильніших європейських ліг було б кроком вперед для його кар'єри.

Судаков пригадав свій дебютний гол на рівні Ліги чемпіонів у ворота "блаугранас" та зробив цікаве зізнання.

У момент забитого м'яча Барселоні я ні про що не думав. Мені було байдуже, що я забив у ворота каталонців, хоча це був важливий гол. У той момент у мене було лише одне бажання: зрівняти рахунок. Чи хотів би я забивати голи у футболці Барси? Чому б і ні? Все можливо. Команда Хаві? Безумовно, дивно бачити таких молодих гравців, які грають на такому рівні. Не лише з точки зору майстерності та техніки, але й з психологічної точки зору гри за Барселону, особливо у віці 16 років,

– сказав півзахисник "кротів".

10-ка Шахтаря запевнив, що у команді розуміють силу іспанського суперника та те, наскільки складно буде у майбутній грі Ліги чемпіонів. Судаков запевнив, що він та його партнери по команді віддадуть усі сили на футбольному полі, аби перемогти.

Відзначимо, що у ЗМІ фігурує одразу декілька клубів, які придивляються до Судакова. Серед них Ювентус, Арсенал, Бенфіка та ще декілька клубів АПЛ.

Зверніть увагу! Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Барселона розпочнеться 7 листопада о 19:45. Каталонці підходять до цієї зустрічі у статусі лідера групи "Н", набравши максимальні 9 балів. У "гірників" 3 очки та третє місце.

Це буде другий матч "гірників" у єврокубках під керівництвом Маріно Пушича. А от для Судакова зустріч проти Барселони стане 13-ю у поточному сезоні-2023/2024. За 12-ть поєдинків Георгій забив 3 голи та віддав один асист.

До слова, донецький Шахтар та каталонська Барселона вже оприлюднили заявки на лобову зустріч.