Все більше чуток з'являється навколо 21-річного атакувального півзахисника та зацікавленості до нього зі сторони топових клубів Європи. Георгія Судакова розкручують, як тільки можуть. Також це робить відомий інсайдер Фабріціо Романо. І це піде на руку "гірникам", які можуть солідно заробити на продажі клубного вихованця.

До теми Геніальний хід "гірників": чи отримував Шахтар пропозиції по Судакову, попри шалені чутки

Сума, яка може злякати Ювентус та інших

Серед зацікавлених клубів продовжує бути туринський Ювентус. Однак, аби купити Судакова "старій синьйорі" доведеться викласти чималеньку суму у розмірі 40 мільйонів євро. Саме такий цінник Шахтар повісив на свого лідера команди.

Але такі фінансові забаганки "кротів" можуть відлякати представників італійського гранда Серії А. Адже італійці стежать не лише за Георгієм. Також Ювентус придивляється до П'єр-Еміль Хойб'єрга та Хефрена Тюрана, які коштують близько 30 мільйонів євро. А це на 10 мільйонів менше, аніж просять за українського півзахисника.

Раніше у пресі була інформація, що Судаковим цікавляться ціла низка клубів АПЛ, а також португальські команди, серед яких Бенфіка, за яку виступає колишній "гірник" Анатолій Трубін.

Попри це відомий коментатор Ігор Циганик повідомляв, що Шахтар не отримав жодної офіційної пропозиції по Судакову. Ці всі чутки лише розкручування Георгія, яка приведе до зростання ціни на трансфер цього футболіста збірної України.

Важливо! Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця червня 2028 року.