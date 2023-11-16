Одним из тех, кто вызван наибольший интерес среди европейских клубов, является Георгий Судаков. 21-летний атакующий полузащитник превратился в настоящего лидера Шахтера. А его игра очень заинтересовала такой топовый клуб, как туринский Ювентус.

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Судаков: Да, я знаю, я счастлив

Футболист прокомментировал интерес к себе со стороны итальянского клуба Серии А. Воспитанник "горняков" вспомнил, как в детстве наблюдал за итальянским футболом, что делает и дальше. Георгий назвал клубы, за которыми внимательно следит по телевизору.

Да, я знаю, я счастлив. Я слежу за ним в TikTok. Но игроков выбирают клубы, а не наоборот. В детстве мне нравилось видеть Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Талант, воображение и личность. Я смотрю матчи Милана и Интера в еврокубках, Ювентуса тоже. Но также Рома, Наполи всегда интересуют меня, я люблю смотреть футбол по телевизору. Особенно люблю наблюдать за игрой клубов, которые интересны, привлекательны и обладают мячом,

– рассказал Судаков.

Даже сообщалось, что представители "старой синьоры" приезжали на матчи сборной Украины и Шахтера, вживую пересмотреть игру Георгия.

Также раскрутку трансфера Судакова занимается известный инсайдер Фабрицио Романо, который до этого давал немало информации о Михаиле Мудрике и Анатолии Трубине, которые уже нашли свои команды в Европе.

Интересно, что перед игрой Шахтера против Барселоны, которая уже закончилась сенсационной победой "кротов" 1:0, Судаков намекнул, что в будущем было бы не прочь одеть футболку каталонского клуба. Также украинцем интересуются клубы по АПЛ и чемпионату Португалии.

Хотя известный комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказывал, что никакого официального предложения Шахтер по полузащитнику пока еще не получал.

В СМИ была информация, что "горняки" отпустят Судакова только в клуб, который предложит за него не менее 40 миллионов евро.

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Судаков провел за Шахтер 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один ассист. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2028 года.