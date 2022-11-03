Рух і Шахтар – серед найкращих у Європі: всі учасники 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Відразу дві українські команди вийшли до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Вже наступного тижня Шахтар і Рух дізнаються своїх суперників у плей-оф раунді.
Львівський Рух тріумфально завершив осінню частину виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Підопічні Віталія Пономарьова декласували турецький Галатасарай із загальним рахунком 6:2.
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Юнаки донецького Шахтаря фінішували на другому місці у групі F, гарантувавши вихід у плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.
На стадії 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА зійдуться переможці плей-оф шляху чемпіонів та команди, які зайняли другі місця у груповому раунді.
Переможці шляху чемпіонів:
- АЗ (Нідерланди)
- Генк (Бельгія)
- Хайдук Спліт (Хорватія)
- Хіберніан (Шотландія)
- MTK (Угорщина)
- Панатинаїкос (Греція)
- Рух (Україна)
- Янг Бойз (Швейцарія)
Команди, які посіли другі місця у груповому етапі:
- Аякс (Нідерланди)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
- Інтер (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Порту ( Португалія)
- РБ Зальцбург (Австрія)
- Шахтар (Україна)
Зазначимо, що українські команди не зможуть зіграти між собою на цій стадії.Важливо! Жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 8 листопада. Матчі – 7-8 лютого наступного року.
Що далі?
Переможці 1/16 фіналу вийдуть до 1/8, де змагатимуться з тріумфаторами групового раунду:
- Мілан (Італія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Барселона (Іспанія)
- Ліверпуль (Англія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- ПСЖ (Франція)
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Спортінг (Португалія)
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