Рух і Шахтар – серед найкращих у Європі: всі учасники 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

3 листопада 2022 , 09:49
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Відразу дві українські команди вийшли до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Вже наступного тижня Шахтар і Рух дізнаються своїх суперників у плей-оф раунді.

Львівський Рух тріумфально завершив осінню частину виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Підопічні Віталія Пономарьова декласували турецький Галатасарай із загальним рахунком 6:2.

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Юнаки донецького Шахтаря фінішували на другому місці у групі F, гарантувавши вихід у плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

На стадії 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА зійдуться переможці плей-оф шляху чемпіонів та команди, які зайняли другі місця у груповому раунді.

Переможці шляху чемпіонів:

  • АЗ (Нідерланди)
  • Генк (Бельгія)
  • Хайдук Спліт (Хорватія)
  • Хіберніан (Шотландія)
  • MTK (Угорщина)
  • Панатинаїкос (Греція)
  • Рух (Україна)
  • Янг Бойз (Швейцарія)

Команди, які посіли другі місця у груповому етапі:

  • Аякс (Нідерланди)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  • Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
  • Інтер (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Порту ( Португалія)
  • РБ Зальцбург (Австрія)
  • Шахтар (Україна)

Зазначимо, що українські команди не зможуть зіграти між собою на цій стадії.

Важливо! Жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 8 листопада. Матчі – 7-8 лютого наступного року.

Що далі?

Переможці 1/16 фіналу вийдуть до 1/8, де змагатимуться з тріумфаторами групового раунду:

  • Мілан (Італія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • ПСЖ (Франція)
  • Реал Мадрид (Іспанія)
  • Спортінг (Португалія)

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Автор: Сергій Шаховець