Львовский Рух триумфально завершил осеннюю часть выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Виталия Пономарева деклассировали турецкий Галатасарай с общим счетом 6:2 .

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Юноши донецкого Шахтера финишировали на втором месте в группе F, гарантировав выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

На стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сойдутся победители плей-офф пути чемпионов и команды, занявшие вторые места в групповом раунде.

Победители пути чемпионов:

  • АЗ (Нидерланды)
  • Генк (Бельгия)
  • Хайдук Сплит (Хорватия)
  • Хиберниан (Шотландия)
  • MTK (Венгрия)
  • Панатинаикос (Греция)
  • Рух (Украина)
  • Янг Бойз (Швейцария)

Команды, занявшие вторые места в групповом этапе:

  • Аякс (Нидерланды)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Айнтрахт Франкфурт (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Порту (Португалия)
  • РБ Зальцбург (Австрия)
  • Шахтер (Украина)

Напомним, что украинские команды не смогут сыграть между собой на этой стадии.

Что дальше?

Победители 1/16 финала выйдут в 1/8, где сразятся с триумфаторами группового раунда:

  • Милан (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Спортинг (Португалия)

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