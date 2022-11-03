Львівський Рух тріумфально завершив осінню частину виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Підопічні Віталія Пономарьова декласували турецький Галатасарай із загальним рахунком 6:2.

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Юнаки донецького Шахтаря фінішували на другому місці у групі F, гарантувавши вихід у плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

На стадії 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА зійдуться переможці плей-оф шляху чемпіонів та команди, які зайняли другі місця у груповому раунді.

Переможці шляху чемпіонів:

АЗ (Нідерланди)

Генк (Бельгія)

Хайдук Спліт (Хорватія)

Хіберніан (Шотландія)

MTK (Угорщина)

Панатинаїкос (Греція)

Рух (Україна)

Янг Бойз (Швейцарія)

Команди, які посіли другі місця у груповому етапі:

Аякс (Нідерланди)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

Інтер (Італія)

Ювентус (Італія)

Порту ( Португалія)

РБ Зальцбург (Австрія)

Шахтар (Україна)

Зазначимо, що українські команди не зможуть зіграти між собою на цій стадії.

Важливо! Жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 8 листопада. Матчі – 7-8 лютого наступного року.

Що далі?

Переможці 1/16 фіналу вийдуть до 1/8, де змагатимуться з тріумфаторами групового раунду:

Мілан (Італія)

Атлетіко (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

ПСЖ (Франція)

Реал Мадрид (Іспанія)

Спортінг (Португалія)

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