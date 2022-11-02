Команди, які в групі Ліги чемпіонів посіли треті місця, вилітають в Лігу Європи. Там вони розпочинають виступ з так званих "стикових матчів". Фактично це є 1/16 фіналу Ліги Європи.
Варте уваги Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023
Команди з Ліги чемпіонів на цій стадії турніру потрапляють до числа несіяних. Їх суперниками будуть команди, які посіли другі місця в групах Ліги Європи. Однак один проти одного не зможуть зіграти команди з однієї країни
Хто з Ліги чемпіонів вилетів до Ліги Європи
- Аякс (Нідерланди)
- Баєр (Німеччина)
- Барселона (Іспанія)
- Зальцбург (Австрія)
- Севілья (Іспанія)
- Спортінг (Португалія)
- Шахтар (Україна)
- Ювентус (Італія)
Команди, які посядуть другі місця в групах Ліги Європи, визначаться після матчів в четвер, 3 листопада.
Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться в понеділок, 7 листопада.
Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де їх суперниками на цій стадії турніру стануть переможці груп.