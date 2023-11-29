Грюкнули дверима: Рух переміг Мідтьюлланд в останньому поєдинку у Юнацькій лізі УЄФА

У данському Хернінгу відбувся матч-відповідь 2-го раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Після поразки 0:4 в першій грі, львівський Рух U-19 майже не мав шансів пройти однолітків із Мідтьюлланда.

Мідтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1

Голи: Холод, 90+2.

Програвши на початку листопада Мідтьюлланду 0:4, львівський Рух U-19 майже не мав шансів здобути перемогу за сумою двох матчів, тож підопічним Сергія Задорожнього залишалося наостанок лише гучно грюкнути дверима. Що українська команда і зробила.

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Рухівці більшу частину матчу грали в більшості

У поєдинку-відповіді другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА команди грали на рівних. Нулі на табло, звісно, влаштовували данський гранд. Рух все ж забив єдиний гол зусиллями Віталія Холода.

Варто зазначити, що команда Сергія Задорожнього з 23-ї хвилини матчу грала в більшості після вилучення півзахисника датчан Ліндекілде. Незважаючи на цю перемогу, Рух U-19 завершив свій виступ у Юнацькій лізі УЄФА. До наступного раунду крокує Мідтьюлланд.