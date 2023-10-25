Сараєво U-19 – Рух U-19 1:3

Голи: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84

Перша зустріч суперників завершилася внічию 1:1. Тож у виїзному поєдинку "жовто-чорні" зобов’язані були перемагати, пише 24 Канал.

Читайте також Не скористалися кадровими проблемами: Шахтар поступився Барселоні в Юнацькій лізі УЄФА – відео

Три голи українців принесли результат

Вже в дебюті зустрічі Рух пропустив м’яч. У складі боснійців відзначився Бездроб. Проте згодом український колектив зумів оговтатися та відновити рівновагу. На 24-й хвилині матчу Панченко скористався прострілом Поповського – 1:1.

Ще до перерви "рухівці" мали нагоду вийти вперед, але Касарда не реалізував пенальті. Втім, в другому таймі львів’яни двічі відзначилися у воротах Сараєво. Голи на свій рахунок записали Костянтин Квас та Євген Пастух.

У підсумку матч завершився перемогою юнаків Руха з рахунком 3:1. У другому раунді Юнацької ліги УЄФА львів’яни зіграють із данським Мідтьюлланном, який у серії пенальті переміг португальський Фамалікан.

Відеоогляд матчу Сараєво U-19 – Рух U-19