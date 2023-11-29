Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1

Голы: Холод, 90+2.

Проиграв в начале ноября Митьюлланду 0:4, львовский Рух U-19 почти не имел шансов одержать победу за суммой двух матчей, так что подопечным Сергея Задорожного оставалось напоследок лишь громко хлопнуть дверью. Что украинская команда и сделала.

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Рух большую часть матча играл в большинстве

В ответном поединке второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА команды играли на равных. Ноли на табло, конечно, устраивали датский гранд. Рух все же забил единственный гол усилиями Виталия Холода.

Следует отметить, что команда Сергея Задорожного с 23-й минуты матча играла в большинстве после удаления полузащитника датчан Линдекилде. Несмотря на победу, Рух U-19 завершил свое выступление в Юношеской лиге УЕФА. В следующий раунд шагает Мидтьюлланд.