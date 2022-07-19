У Дніпрі-1 не розумію рішення Йовічевіча У ситуації з призначення Ігоря Йовічевіча у Шахтар залишилась одна незадоволена сторона – Дніпро-1. Клуб шокований вчинком хорватського наставника, який спершу обіцяв залишитись у команді, а згодом покинув її заради "гірників". Читайте такожПохвалив прямого конкурента: тренер Шахтаря несподівано назвав Динамо фаворитом сезону Президент дніпрян Юрій Береза розповів, що в усій ситуації повністю обізнаний лише Андрій Русол, який наразі виконує обов'язки Берези у клубі. Наразі Дніпро-1 шукає наступника Ігоря Йовічевіча. Клуб обирає між спеціалістами, які могли б одразу дати результат, адже команда буде представляти Україну у Лізі Європи. "Команда проходить тренувальні збори та готується до старту у єврокубках, котрі, безперечно, є найважливішим пріоритетом. Що стосується тренера – то ми шукаємо фахівця, який дасть результат одразу. СК Дніпро-1 повинен досягнути успіху у Європі. Ця вимога дуже обмежує перелік кандидатів, вони попереджені, що у випадку невдачі, другого шансу може не бути", – розповів Береза. Почесний президент дніпровського клубу обурений рішенням Йовічевіча покинути команду та перебратись на місток Шахтаря. Хоча Дніпро-1 повинен був везти на збори у Словенію саме 48-річний спеціаліст. Юрій Береза після такого вчинку хорвата назвав його зрадником, а керівництво "гірників" п*д*рами, яким раніше обізвав теж Йовічевіча у соцмережах. Йовічевіч? У середині червня все було нормально, Ігор планував збір з командою та був повинен на нього поїхати у якості головного тренера. Чому так зробив? Не знаю. Мені він не повідомив, на зв’язок не виходив. Можливо, фактором став Даріо Срна. Можу сказати впевнено, що Йовічевіч – зрадник, а Шахтар та його менеджмент – те саме визначення, яким я охрестив Ігоря нещодавноу коментарях у фейсбуці, – заявив Береза. Головне про призначення Йовічевіча у Шахтарі 14 липня Шахтарофіційно оголосив, що наступником Роберто Де Дзербі на тренерському містку став Ігор Йовічевіч. Хорват уклав із командою контракт на два роки. Дніпро-1 начебто активував опцію пролонгації тренера ще на один рік, яка була прописана в угоді, алетой все одно покинув команду. Наразі Шахтар під керівництвом Йовічевіча готується до нового сезону у Нідерландах, де зіграють три благодійні поєдинкина підтримку України. Їх тренувальний збір триватиме до 30 липня. Раніше це призначення розкритикував колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.