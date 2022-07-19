У Дніпрі-1 не розумію рішення Йовічевіча

У ситуації з призначення Ігоря Йовічевіча у Шахтар залишилась одна незадоволена сторона – Дніпро-1. Клуб шокований вчинком хорватського наставника, який спершу обіцяв залишитись у команді, а згодом покинув її заради "гірників".

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Президент дніпрян Юрій Береза розповів, що в усій ситуації повністю обізнаний лише Андрій Русол, який наразі виконує обов'язки Берези у клубі.

Наразі Дніпро-1 шукає наступника Ігоря Йовічевіча. Клуб обирає між спеціалістами, які могли б одразу дати результат, адже команда буде представляти Україну у Лізі Європи.

"Команда проходить тренувальні збори та готується до старту у єврокубках, котрі, безперечно, є найважливішим пріоритетом. Що стосується тренера – то ми шукаємо фахівця, який дасть результат одразу. СК Дніпро-1 повинен досягнути успіху у Європі. Ця вимога дуже обмежує перелік кандидатів, вони попереджені, що у випадку невдачі, другого шансу може не бути", – розповів Береза.

Почесний президент дніпровського клубу обурений рішенням Йовічевіча покинути команду та перебратись на місток Шахтаря. Хоча Дніпро-1 повинен був везти на збори у Словенію саме 48-річний спеціаліст. Юрій Береза після такого вчинку хорвата назвав його зрадником, а керівництво "гірників" п*д*рами, яким раніше обізвав теж Йовічевіча у соцмережах.