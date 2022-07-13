Деталі підготовки "гірників"

Перша частина підготовки триватиме з 14-го по 30-те липня. Футболісти Шахтаря проведуть тренувальні збори у нідерландському Роттердамі.

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Команда базуватиметься у Van der Valk Hotel Schiedam. Під час підготовки донеччани проведуть три контрольні спаринги. Наразі відомо одного суперника. Донецький клуб зійдеться з чемпіоном Нідерландів Аяксом. Товариський поєдинок відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, що з 11 липня команда почала проходити медогляд перед початком роботи у залі та футбольному полі.

Новий сезон УПЛ стартує з 23 липня, а у єврокубках Шахтар розпочне свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.