Наступник Де Дзербі

Ігор Йовічевіч став 35-м в історії тренером донецького клубу. Хорват замінив у тренерському кріслі Роберто Де Дзербі, який на днях попрощався з командою.

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Хорватського спеціаліста, який до цього призначення очолював Дніпро-1, вже познайомили з футболістами. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та спортивний директор Даріо Срна привітали Йовічевіча та вручили йому іменну футболку "гірників".

Відео презентації Йовічевіча



Ігор Й​овічевіч – тренер Шахтаря / Фото донецького клубу

Раніше повідомлялось, що Йовічевічу потрібно було заплатити клаусулу за дострокове розірвання контракту з Дніпром-1. Однак на загал не повідомляють жодної такої інформації.

Нагадаємо, що Шахтар проведе тренувальні збори у Нідерландах, де зіграє три спаринги. Одним із суперників буде чемпіон цієї країни Аякс.

Тренерська кар'єра Йовічевіча в Україні