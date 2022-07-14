Наступник Де Дзербі
Ігор Йовічевіч став 35-м в історії тренером донецького клубу. Хорват замінив у тренерському кріслі Роберто Де Дзербі, який на днях попрощався з командою.
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Хорватського спеціаліста, який до цього призначення очолював Дніпро-1, вже познайомили з футболістами. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та спортивний директор Даріо Срна привітали Йовічевіча та вручили йому іменну футболку "гірників".
Відео презентації Йовічевіча
Ігор Йовічевіч – тренер Шахтаря / Фото донецького клубу
Раніше повідомлялось, що Йовічевічу потрібно було заплатити клаусулу за дострокове розірвання контракту з Дніпром-1. Однак на загал не повідомляють жодної такої інформації.
Нагадаємо, що Шахтар проведе тренувальні збори у Нідерландах, де зіграє три спаринги. Одним із суперників буде чемпіон цієї країни Аякс.
Тренерська кар'єра Йовічевіча в Україні
- 48-річний наставник має чималий досвід роботи з клубами УПЛ. Першою командою в Україну у його тренерській кар'єрі стали Карпати. Хорват попрацював із "левами" з червня 2014-го до кінця 2015-го року.
- Далі у його кар'єрі був закордонний досвід. Після чого у вересні 2020-го повернувся в Україну та очолив Дніпро-1.
- Під його керівництвом дніпровський клуб провів 46 матчів.